My Purple Love

Sharing Is Caring: Die queere Stuttgarter Partyreihe „Lovepop“ und die Flinta*Party „My Purple Heart“ werden sich ab Februar 2025 monatlich, immer am zweiten Samstag des Monats im White Noise Stuttgart abwechseln.

Am 11. Januar starten die beiden Partylabels aber erstmal mit einer gemeinsamen Party ins Jahr – mit sieben weiblichen DJs an den Decks.

Foto: Nylund RoseNylund Foto: Ave Maria AveMaria Foto: Flave Flave Foto: Heikel / Tabula Rasa HeikeHeikelTabulaRosa Foto: Marymary Marymary

Der Club wird von Heike Henkel b2b Tabula Rosa, dem Köln/Stuttgarter DJ-Duo Marymary, Ave Maria und von der gebürtigen Peruanerin Flave mit elektronischer Tanzmusik beglückt. Der Sound ist mehr als abwechslungsreich: Trance der 1990er Jahre, Latin Core und Latin Tec, grooviger Techno, Breaks und House, elektronische Popbeats und vieles mehr – eine solche Vielfalt gab es im Club noch nie!

In der White Noise Bar findet man Rose Nylund aus Frankfurt mit Disco, aktuellem Pop und queeren Klassikern bis hin zu Latin Beats.

11.1. White Noise, Eberhardstr. 35, Stuttgart, 22 Uhr, www.lovepop.info/stuttgart

