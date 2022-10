N-Kuentro: Familiär und individuell

× Erweitern Foto: bjö

Eine echte Institution ist der Friseursalon N-Kuentro im unteren Teil der Berger Straße, denn bereits seit 19 Jahren betreiben Lilly, Dzana und Guillermo ihren gemeinsamen Salon für Damen und Herren. Der Name „N-Kuentro“ ist dem spanischen „encuentro“ entliehen und bedeutet „Treffpunkt“ – und genauso persönlich und vertraut geht es hier zu:

„Wir sind wie eine kleine Familie und viele unserer Stammkunden kommen schon seit 19 Jahren zu uns“, meint der gebürtige Spanier Guillermo lächelnd. Er empfängt mich in einem flamboyant-leuchtenden pinkfarbenen Anzug – hier ist ein echter Individualist am Werk.

Das zeigt sich auch im Styling der Räume: Ein Kristallleuchter an der Decke und die in schwarz-weiß gehaltene Ornamenttapete kontrastieren mit dem rau wirkenden Fußboden und kleinen Betonplatten als Ablagefläche. Der Fenster-Durchbruch zum ersten Stock ist mit einem Spiegelmosaik umrahmt. Insgesamt sieben Mitarbeiter*innen zählt das N-Kuentro-Team, das Wert auf hochwertige Friseur-Handwerkskunst legt – dabei haben alle Mitarbeitenden einen persönlichen Schwerpunkt, so Guillermo.

Sein eigener Fokus seien Strähnen und Herrenhaarschnitte. „Momentan ist Balayage sehr beliebt“, erklärt Guillermo; mit dieser Färbetechnik wirkt das Haar natürlich lebendig, wie sanft von der Sommersonne gesträhnt. Ist das auch ein Trend für Herren? „Wenn sie lange Haare haben schon“; lacht Guillermo. Aber leider gäbe es sehr wenige Männer mit langen Haaren. Dafür aber mit Bärten: „Lange Bärte schneiden wir auf Wunsch natürlich auch“, erklärt Guillermo. „Eine klassische Rasur bieten wir allerdings nicht an, dafür gibt es die Barbiere“. Fokussiert, familiär und individuell – das passt bei N-Kuentro alles gut zusammen!

