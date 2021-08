Na K.L.A.R. – der CSD Rhein-Neckar

× Erweitern Foto: bjö CSD Rhein-Neckar

Mit einer Fahrraddemo und anschließender Kundgebung auf der Schlosswiese im Lindenhof zeigt die Rhein-Neckar-Community in Mannheim am 14. August Flagge!

Das Motto des CSD Rhein-Neckar „Na K.L.A.R.“ steht für Kultur, Lebenslust, Akzeptanz und Respekt – Themen, die in den vergangenen Monaten mit Corona aus dem Blickfeld geraten sind, sollen nun wieder mehr in den Fokus rücken. „Die Kulturszene und die Queere Kulturszene haben einen bedeutsamen Einfluss auf die queere Selbstverwirklichung, da bestehende gesellschaftliche Konstrukte in Frage gestellt werden und Leute dazu ermutigt werden, neue unerforschte Wege zu bestreiten. Dabei sind viele queere Künstler*innen Teil oder Unterstützer unserer Community. Ihre Existenz ist derzeit sehr stark bedroht, wodurch ein Garant für gesellschaftliche Weiterbildung, Vielfalt und Demokratie wegfallen würde“, heißt es in einer Erklärung des Vereins.

„Da verschiedene queere Gruppierungen aufgrund der Pandemie besonders benachteiligt wurden, erhoffen wir für sie in diesem Jahr das Wiederfinden ihrer Lebensfreude und Lebenslust. Akzeptanz und Respekt sind dieses Jahr ebenfalls von großer Bedeutung, da wir besonders an den Beschluss der #LGBTIQFreedomZone des Europaparlaments appellieren. Dieser Beschluss bestärkt die Rechte und den Schutz der queeren Community in ganz Europa, während in Polen und Ungarn weiterhin die Rechte queerer Individuen gefährdet werden“.

Die Fahrraddemo (Voranmeldung notwendig!) startet um 14 Uhr auf dem Schlosshof, ab 13 Uhr kann man sich dort treffen, Fahrräder dekorieren und sich einstimmen. Die Demostrecke führt wie immer quer durch die Quadrate. Aufgrund steigender Inzidenzwerte wurde der Start- und Schlusspunkt der Demo kurzfristig verlegt, ursprünglich sollte sie am Schlosshof beginnen und auf der Schlosswiese im Lindenhof enden. Während der Demo besteht Masken- und Abstandspflicht sowie ein Alkoholverbot.

× Erweitern Grafik: CSD Rhein-Neckar e.V. CSD Rhein-Neckar 2021 Die aktualisierte Strecke der Fahrrad-Demo.

Foto: Loup Deflandre Leopold Star aus Mannheim: Leopold

Im Anschluss steigt von 16 bis 18 Uhr die Kundgebung. Neben Redebeiträgen verschiedener Stadtvertreter*innen und queeren Vereinen gibt auch ein regenbogenbuntes Musik- und Kulturprogramm; mit dabei sind die Schlagertanten, Rocksängerin Barbara Boll, flockiger Pop des queeren Popakademie-Absolventen Leopold, Schlappmaul Céline Bouvier, die Tanzsportgarde des SKV Sandhofen, das Ensemble des Capitol sowie der CSD-DJ Dennis Sommer.

Schirmherrin des diesjährigen CSD Rhein-Neckar ist die Mannheimer Pfarrerin Ilka Sobottke, die mit ihren „Wort zum Sonntag“-Beiträgen weit über die Grenzen der Stadt bekannt ist. „Sie ist für den CSD Rhein-Neckar eine leuchtende Botschafterin, eine Freundin, eine Mitkämpferin für unsere Rechte – wofür wir ihr dankbar sind“, kommentiert Alexander Kästel vom CSD Rhein-Neckar. Leider kann sie zur CSD-Kundgebung nicht vor Ort sein, sendet aber eine Videobotschaft und wird auf der Bühne von Pfarrerin Anne Ressel vertreten.

14.8., CSD Rhein-Neckar, Start Fahrraddemo 14 Uhr im Schlosshof, Kundgebung ab 16 Uhr auf der Schlosswiese im Lindenhof, Infos und Voranmeldung für die Fahrraddemo über www.csdrn.de