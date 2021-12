× Erweitern Foto: Filmotor

Das Café Karussell, der Treff für Schwule ab 60, zeigt im Dezember den Dokufilm „Nach der Zukunft“ über den Frankfurter Schwulen-Aktivisten Ortwin Passon, dessen Bareback-Thesen zu Beginn der 2000er Jahre zu starken Kontroversen führten.

Schon früh begann der 1962 in Frankfurt geborene und studierte Politikwissenschaftler Ortwin Passon sich für Freiheitsrechte allgemein und schwule Rechte im Besonderen zu engagieren – vor allem für die rechtspolitischen und strafrechtlichen Aspekte von ungeschütztem Sex.

Der heute in Berlin lebende Passon war derjenige, der „Bareback Sex“ definierte: „gewollter, risikobewusster, einvernehmlicher, ungeschützter Sex unter Männern, wobei es für alle Beteiligten prinzipiell irrelevant ist, ob eine sexuell übertragbare Infektion vorliegt“.

Damit unterschied Passon „Bareback Sex“ von bloßem „Unsafe Sex“, der spontane und unbedacht riskante Sexabenteuer beschreibt. Das Merkmal der bewussten, einvernehmlichen Risikoentscheidung zog eine schmale Linie und führte zu heftigen Kontroversen – zum einen, weil die Begriffe „Bareback“ und „Unsafe“ in der breiten Masse der schwulen Community in der Diskussion kaum so differenziert unterschieden wurden, zum anderen, weil es nach den Schreckensjahren von HIV und Aids einfach unvorstellbar provokant war, ungeschützten Sex zu propagieren.

× Erweitern Foto: Filmotor

Der Filmemacher André Krummel hat 2017 einen Dokumentarfilm über Ortwin Passon gedreht. Der Film eröffnet den Diskurs über Sexualmoral und persönliche Freiheit ebenso wie er sich der komplexen Person Ortwin Passon nähert. Denn Passon selbst ist HIV-positiv und hat seinen letzten festen Freund 1995 an Aids verloren. Oft denkt er laut darüber nach, wie sich die Gegenwart anfühlt, die er eigentlich gar nicht mehr erwartet hatte zu erleben. Café Karussell-Macher Michael Holy hat zur Filmvorführung den Regisseur André Krummel sowie Ortwin Passon ins Switchboard eingeladen.

7.12., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr,

für das Café Karussell gilt die 2G+ Regel; bitte Impfausweis und Testergebnis bereit halten; in Einzelfällen kann man auch vor Ort einen kostenlosen Schnelltest machen. Wegen begrenzter Sitzplatzzahl bitte um vorherige Anmeldung über cafekarrussell@gmx.de