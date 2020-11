Nachhaltig schenken und spenden

Wer an Weihnachten gerne Schönes und Nützliches in Kombination verschenkt, kann beim Outdoor-Ausrüstungsexperten Globetrotter fündig werden: Wie wäre es zum Beispiel mit einem der brandneuen, nachhaltig hergestellten Rucksäcke des schwedischen Kultlabels Fjällräven?

Der beliebte Kånken Laptop-Rucksack bekommt in dieser Edition ein Öko-Update: Er ist aus recycelter Wolle hergestellt und mit Verstärkungen aus G-1000 Heavy Duty Eco S ausgestattet, einem Fjällräven-eigenen Material aus recyceltem Polyester und Baumwolle, das beidseitig mit Greenland Wax imprägniert ist.

Ansonsten bietet der Rucksack natürlich alle praktischen Annehmlichkeiten der Kånken-Rucksack-Serie: Ein geräumiges Hauptfach mit einem gepolsterten Laptopfach und der umlaufende Reißverschluss machen den Kånken zum Everyday-Utensil! Die Woll-Edition gibt’s in dezentem Granit oder Nachtblau sowie in einem robustem schwarz-roten Karomuster.

Den Original Kånken-Rucksack gibt’s übrigens auch in einer Edition mit regenbogenfarbenen Halte- und Tragegurten; ein Prozent des Verkaufserlöses dieser Rainbow-Edition gehen an die Arctic-Fox-Initiative.

Apropos Gutes tun: Globetrotter engagiert sich in diesem Jahr erneut für die Aktion Kältehilfe, die Obdachlose im Winter mit Schlafsäcken, warmen Jacken und Schuhen unterstützt. Wer sich beteiligen möchte, kann zum Beispiel einen nicht mehr benötigten Schlafsack oder eine nicht mehr benötigte Jacke in einer Globetrotter-Filiale abgeben und erhält dafür einen Gutschein; die abgegebenen Textilien werden von den Rhein-Main-Patriots kostenlos im Rahmen der Kältehilfen an Bedürftige in den Straßen verteilt.

In der Frankfurter Globetrotter-Filiale läuft die Aktion vom 21.11. bis 15.12.