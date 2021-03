Nachruf: René-Patrick Bischel

× Erweitern Foto: fd Rene Bischel

Ende Februar ist René Bischel unerwartet gestorben.

Er gehörte seit Anfang der 90er fest zur Frankfurter Szene – angefangen hat er als Barkraft im Club „Blue Angel“ mit Mama Hesselbach und Henk, anschließend arbeitete er im Lucky’s Manhattan, Comeback, Tangerine und Zur Hex, die zuerst in der Gelbehirschstraße in unmittelbarer Nähe zur Konstablerwache war und später in die Elefantengasse umzog – die legendäre Bar im Basement, die René als Inhaber betrieb.

Nachdem die Hex Ende 2019 schließen musste, arbeitete René zuletzt im „Le Kaschemm“ im Frankfurter Nordend. Eigensinnig wie scharfzüngig war Patrick nicht immer einer der einfachsten Zeitgenossen, aber hat als Persönlichkeit der Frankfurter Szene das Bermudadreieck mitgeprägt. René wurde 48 Jahre. Mit ihm geht ein Stück Frankfurt.

