Am 9. Dezember ist es wieder so weit: Die Geschäfte rund um die Leipziger Straße in Frankfurt laden zum Event mit Live-Musik und vorweihnachtlichem Shopping.

Neben dem Fest der Leipziger-Straße ist die Nacht der Lichter die zweitgrößte Veranstaltung der gemütlichen Einkaufsstraße. Die Geschäfte haben zur Nacht der Lichter bis 22 Uhr geöffnet.

Das Besondere an der Nacht der Lichter: Alle teilnehmenden Läden, Gewerbetreibende, Vereine und Institutionen bieten zwischen 16 und 22 Uhr Live-Musik – bei freiem Eintritt. Und beim Bummel durch die weihnachtlich geschmückten Läden findet man bestimmt auch noch die ein oder andere Geschenkidee!

Unser Tipp: Bei Möbel + Design (Leipziger Straße 5) gibt’s Latin Music mit Lorena Villatoro (Gesang und Gitarre) und Gerry Main (Percussion und Gesang).