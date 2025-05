× Erweitern Foto: Frank Rumpenhorst Shuttlebusse verkehren zwischen den Standorten

Über 40 Museen, Galerien und Kulturorte in Frankfurt und Offenbach öffnen am 10. Mai wieder bis spät in die Nacht und laden mit Sonderführungen, Party-Events, Live-Musik und DJ-Sounds zu einer Reise durch die Kulturlandschaft Rhein-Main. Und das Beste: Besucher*innen sind mit nur einem Ticket für alle Locations dabei.

Ein Fokus der Nacht der Museen 2025 liegt auf der Fotografie: Allein das Städel Museum zeigt mit der Retrospektive der feministischen Künstlerin Annegret Soltau mit den eindringlichen Teenager-Portraits der niederländischen Fotografin Rineke Dijkstra und mit historischen Fotografien von Carl Friedrich Mylius gleich drei unterschiedliche Ausstellungen. Das Offenbacher Klingspor Museum setzt sich in Workshops, Lesungen und mit Barbetrieb mit zeitgenössischen Comic-Positionen auseinander und YouTuber Michael Sommer („Literatur To Go“) präsentiert im BibelhausErlebnisMuseum die Bibel – kompakt, kreativ und humorvoll. Das Senckenberg Naturmuseum lädt passend zur Ausstellung „Gehirne“ zur Show mit Mental Magier Dr. Harry Keaton.

× Erweitern Foto: Alexander Kaula Annegret Soltau „GRIMA – mit Katze“, 1989 Yoram Roth Collection, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Neu bei der Nacht der Museen ist der Crespo Open Space unweit des Dominikanerklosters, der die Preisträger*innen des hauseigenen Photography Prize 2024 unter dem Thema „After Nature“ präsentiert.

Ebenfalls zum ersten Mal dabei ist das Massif E in den ehemaligen E-Kinos an der Hauptwache. Hier präsentiert man ein spektakulär restauriertes Wandgemälde von des deutsch-britischen Malers, Bühnenbildners und Film-Designers Hein Heckroth.

Das Museum für Kommunikation lädt im Rahmen der Ausstellung „Apropos Sex“ zur Party „Express Yourself“: eine schrill-bunte Nacht mit Drag-Performances, Erotik-Lesungen, DJ-Sounds, Comedy und Peep. Elektronische Musik gibt’s auch im Liebieghaus, das die intervenierenden Installationen von Isa Genzken in einen neuen Kontext setzt. Das Weltkulturen Museum lädt mit einem „No-Input-Werkstatt“-Workshop zu einem experimentellem Feedback-Konzert.

× Erweitern Foto: Peter Krausgrill Museum für Kommunikation

Besonders spannend sind die Sonderführungen in sonst verborgene Orte wie die Taschenlampenführungen durch das Fischergewölbe unter der Alten Brücke, auf der Dachterrasse des Kaffeehauses Goldene Waage auf dem Römer oder den Turmaufstiegen im Dommuseum.

× Erweitern Foto: Dirk Ostermeier Open-Air auf dem Römer

Besucher*Innen können alle 40 teilnehmenden Locations am Abend des 10. Mai mit nur einem Ticket besuchen, das auch ein RMV-Ticket für das gesamte Verkehrsnetz im Rhein-Main-Gebiet enthält. Es gibt Shuttle-Busse und zu ausgewählten Orten fährt eine historische Straßenbahn. Tickets gibt’s online, in den teilnehmenden Museen und an ausgewählten Vorverkaufsstellen. Zusätzlich wird es am Abend eine zentrale Infostation auf dem Paulsplatz geben – auch für Tickets.

10.5., Infos über alle Veranstaltungen und Ticket-VVK über nacht.museumsufer.de