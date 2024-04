× Erweitern Foto: Stadt Frankfurt „NachtderMussen-1“

Über 40 Locations beteiligen sich in diesem Jahr an der Kunst- und Kulturnacht in Frankfurt, Offenbach und Eschborn. Mit nur einem Ticket und einem kostenlosen Shuttle-Service können alle Besucher*innen ihren ganz persönlichen Rundgang nach Belieben gestalten – der inhaltliche Bogen der Veranstaltungen und Specials spannt sich dabei von Gregorianischen Klängen über Hip-Hop-Kultur bis zu Werken der bekanntesten Künstlerin des 20. Jahrhunderts und zu Künstlicher Intelligenz. Die großen Headline-Ausstellungen sind dabei natürlich „Kollwitz“ im Städel mit Malerei, Druckgrafiken und Zeichnungen der wohl bekanntesten deutschen Künstlerin Käthe Kollwitz, sowie die Schirn mit den Schauen „The Culture“ zum Einfluss der Hip-Hop-Kultur auf Kunst und Alltag und „Feelings“ von Cosima von Bonin. Das MOMEM klinkt sich mit „Milestones of Hip-Hop“ und „Milestones – Favourite Club Tracks 1985 – 2020” ein – dort kann zum Beispiel auch getanzt werden.

× Erweitern Foto: Stadt Frankfurt „NachtderMussen-2“

Man kommt auch an Orte, die der Öffentlichkeit ansonsten verschlossen bleiben – zum Beispiel in die Europäische Zentralbank mit ihrer Sammlung zeitgenössischer europäischer Kunst. Auch Mitmachaktionen gehören zur Nacht der Museen, wie im Bibelhaus Erlebnismuseum, wo auf der Gutenberg-Presse gedruckt werden darf. Für Kunstsammler*innen könnte die Auktion „Junge Kunst mit Zukunft“ im Museum Angewandte Kunst spannend werden – hier werden Werke von Studierenden der Städel-Schule und HfG Offenbach versteigert.

× Erweitern Foto: Stadt Frankfurt „NachtderMussen-3“

Das alles und noch viel mehr gibt’s zu erleben bei der Nacht der Museen, dem größten Kultur-Spektakel neben dem jährlichen Museumsuferfest.

4.5., Nacht der Museen, 19 – 2 Uhr, Infos zu den Ausstellungen und Specials der 40 teilnehmenden Museen und Ausstellungshäuser in Frankfurt, Offenbach und Eschborn über nacht.museumsufer.de