Naná – Neue Dimensionen im Westend

× Erweitern Foto: pez Nana

Schon beim Eintreten ins Ecklokal Naná verwandelt sich unser eher unbefangenes „naná“ in ein staunendes „nanu?“. Ein wunderschöner, weiter und großzügiger Gastraum eröffnet den Abend mit einem gewaltigen Eindruck: Alte Wandvertäfelungen in opalgrüner Mattlackierung und moderne Leuchtelemente geben einem geschmackvollen Gastraum Helligkeit und warmes Dunkel zugleich. Sehr festlich ist dieser Eindruck – aber dennoch einladend und gemütlich. „Gusto e atmosfera conviviale“ ist das treffende italienische Motto des Hauses, denn das bedeutet „Geschmack und gesellige Atmosphäre“. Und hier gesellt sich, wer das Außergewöhnliche liebt, wer sich etwas gönnt und wer kein Problem damit hat, sich kulinarisch kitzeln zu lassen.

Die Menüfolge der Karte ist klassisch: Antipasti, Primi, Secondi und Dolce. In zwei Varianten (Terra oder Mare) ist ab zwei Personen dieses komplette Abenderlebnis als Menü mit Fleisch oder Fisch für 75 EUR pro Person der ultimative Genuss mit diversen Gaumenfreuden. Aber auch à la Carte lässt uns das Naná an der Reise in seine kulinarische Welt teilhaben. Tagliata di manzo (feinstes Rindersteak) mit Mangoldjus, Frühlingzwiebeln und Johannisbrot (44,50 EUR) oder Spaghettone mit Fischrogenbutter, fermentierten Zitronen und Meeresspargel (28,50 EUR) sind die blumigen Stationen dieser Reise, die von freundlichen Menschen im Service begleitet wird.

Das Wohl der Gäste steht im Naná im Zentrum des Abends – und jetzt zu einem Dessert nein zu sagen, fiele schwer.

Naná – Convivial Italian Kitchen, Grüneburgweg 95, Frankfurt-Westend, Tel: 069 71436348, Mo 18:30 – 22:30 Uhr, Di bis Fr: 12 – 14:30 und 18:30 – 22:30 Uhr, Sa 18 – 23 Uhr, So: Ruhetag, nanáconvivial.de