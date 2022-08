Narcissus live in Mainz

„Ich bin keine Mona Lisa, die Renaissance kennt niemanden wie mich. Ich bin eher eine Mischung aus David und Venus – ich hoffe, wir verstehen uns?“ – so lautet eine Zeile aus dem Song „Narcissus“, geschrieben und gesungen von Narcissus.

Als non-binäre Singer-Songwriter*in singt Narcissus über eigene Erfahrungen und schreibt aus dem Leben gegriffene Lieder, verpackt in sanften Indie-Pop-Sound. Im Rahmen der Live-Konzerte in den Mainzer Kulturgärten im Schloss lädt die Bar jeder Sicht am 13. August zum Open-Air-Konzert mit Narcissmus. Einen Vorgeschmack gibt der YouTube-Kanal MusikVonNarcissus.