Natürliche Formen

Für die Schmuckdesignerin Alexandra Baum ist die Natur eine der größten Inspirationsquellen. Sie spiegelt sich in ihren Ringen, bei Ohrschmuck, Halsketten, Armreifen oder auch bei Manschettenknöpfen wider. Zum Beispiel in feinen Grashalmen, die die Oberflächenstruktur für Ohrstecker oder Anhänger bilden, oder wie um den Finger gewickelt als Relief ihrer Ring-Kollektion in Gold oder Silber erscheinen.

Zusätzlich können die Schmuckstücke mit kleinen Diamanten veredelt werden. Denn auch der Diamant mit seinen geometrischen Formen ist Teil der Natur. Alexandra Baum greift das in ihrer Kollektion „Ecken und Kanten“ auf, wie hier bei den gezeigten silbernen Manschettenknöpfen. Schöne Schmuckstücke mit dem liebevollen Blick fürs Detail und einem Bewusstsein für Umwelt schonende und sozial verträgliche Herstellung.

alexandra baum . schmuck, Konrad-Broßwitz-Str. 6, Frankfurt, shop.alexandrabaum.com