× Erweitern Foto: Galerie Thomas Fuchs Meerblick Rainer Fetting, Hinter der Welle, 2020

Das Meer, die Weite des Horizonts und die damit verbundene Sehnsucht ist die thematische Klammer der Gruppenausstellung „Meerblick“ der Stuttgarter Galerie Thomas Fuchs.

Die drei Galerie-Künstler Patrick Angus, Rainer Fetting und Jochen Hein zeigen ihre Assoziationen zum Thema Meer.

Patrick Angus’ „Summerland“, sein zentrales Werk der Ausstellung, zeigt vor allem die Freiheit und Sorglosigkeit, die bei einem Besuch am Strand herrschen. Die groben Pinselstriche wirken expressiv und unterstreichen die Dynamik der Meeresbrandung. Die Szenerie erinnert an die Stände von Malibu oder Venice Beach, wo Angus aufgewachsen ist. Der Nachlass des 1992 verstorbenen Künstlers, der in seiner Malerei die schwule Szene Kaliforniens der späten 70er und 80er dokumentiert, wird von der Galerie Thoma Fuchs verwaltet.

× Erweitern Foto: Galerie Thomas Fuchs, Douglas Blair Turnbaugh Meerblick Patrick Angus, Summerland, 1988, © Douglas Blair Turnbaugh

Auch Rainer Fetting, der in den 80er zu den „neuen Wilden“ der Kunstszene gezählt wurde und dessen Werke immer wieder homoerotische Szenen zeigen, hat seine Meereserfahrung in seine Arbeiten einfließen lassen: Der in Wilhelmshafen geborene Maler und Bildhauer hat die Insel Sylt als einen Ort der Ruhe für sich entdeckt und unterhält dort ein Atelier. Sein Bild „Hinter der Welle“ zeigt Surfer, die auf die perfekte Welle warten; die Personen verschwinden aber nahezu in Anbetracht der mächtigen Naturgewalten, die typisch für das Meer sind. Auch in seinen Wolkenbildern spielt die Kraft der Naturgewalten eine zentrale Rolle.

Ganz auf das Phänomen Natur konzentriert sich der auf Husum geborene Künstler Jochen Hein. Seine Gemälde von glitzernd-ruhigen bis sturmgepeitschten Meeresoberflächen wirken in ihrer Tiefe und Detailtreue fast wie Fotografien. Aus der Nähe betrachtet lösen sich die realistischen Darstellungen in abstrakte Strukturen auf.

× Erweitern Foto: Galerie Thomas Fuchs Meerblick Jochen Hein, Kochende See, 2020

Die Ausstellung „Meerblick“ ist vom 7. August bis 12. September zu sehen; aufgrund der aktuellen Pandemiesituation wird allerdings auf eine Vernissage verzichtet.

7.8., Galerie Thomas Fuchs, Reinsburgstr. 68A, Stuttgart, die Ausstellung ist bis zum 12.9. zu sehen, Öffnungszeiten und Infos über www.galeriefuchs.de