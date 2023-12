Neu: CityCheck für PrEP-Beratung

× Erweitern Foto: bjö KanndeLeuw-1 Dr. med. Gerrit Kann (li) und Dr. med. Philipp de Leuw vom Frankfurter Infektiologikum und CityCheck.

Seit dem 1. September 2019 wird die PrEP zur Vorbeugung einer HIV-Infektion von den Krankenkassen bezahlt. Seitdem sind die HIV-Infektionszahlen stark zurückgegangen und die Nachfrage nach PrEP-Beratungsterminen steigt stetig an. Das Infektiologikum Frankfurt reagiert darauf und richtet ab Mitte Januar 2024 eine neue Beratungsstelle ein: den CityCheck. Über diese Entwicklungen haben wir mit Dr. med. Gerrit Kann und Dr. med. Philipp de Leuw vom Frankfurter Infektiologikum gesprochen. Beide sind Fachärzte für Innere Medizin und Infektiologie und haben zuvor in der Infektiologie der Uniklinik Frankfurt gearbeitet. Sie gehören außerdem zum Ärzte-Team des Checkpoint, der Kooperation von AIDS-Hilfe Frankfurt und Gesundheitsamt Frankfurt für Testung, Beratung und Behandlung von STDs.

Herr de Leuw, Herr Kann, können Sie aus Ihrer Praxiserfahrung bestätigen, dass mit der PrEP die HIV-Infektionen zurückgegangen sind?

de Leuw: Absolut. insbesondere bei Männern, die Sex mit Männern haben, geht die HIV-Inzidenz drastisch zurück. Die PrEP hat sich etabliert. Es ist auch das Setting das den Erfolg bringt. Also wie es umgesetzt wird. Zum Beispiel durch die Kooperation mit der AIDS-Hilfe oder im Checkpoint. Testung und Prävention sind nach wie vor ganz, ganz wichtig!

Kann: Ich habe auch noch nie erlebt, dass jemand, der regelmäßig die PrEP einnimmt, HIV bekommt. Das sind dann diejenigen, die vergessen haben, die PrEP einzunehmen.

de Leuw: Es ist für einige schwieriger, eine Tablette als Prävention einzunehmen, weil eine präventive Einnahme ja keinen unmittelbaren Effekt auf die Gesundheit hat. Wenn ich eine Krankheit habe und möchte, dass es mir gut geht, ist meine Motivation, meine Medikamente, die ich einigermaßen gut vertrage, auch regelmäßig einzunehmen relativ hoch. Nimmt man präventiv die PrEP, kann es immer mal wieder dazu kommen, dass man das nicht so ernst nimmt.

Wie sieht es denn mit der Altersverteilung aus? Wer nimmt die PrEP?

Kann: Also, ich habe jemanden, der ist fast 80, der nimmt die PrEP. Das kann man also gar nicht so genau sagen.

de Leuw: Sicher gibt es in dem Cluster zwischen 20 und 50 die höchste Nachfrage. Ansonsten sind aber alle Altersklassen vorhanden, vor allem auch viele junge Menschen. Die PrEP hat auch etwas Maßgebliches verändert: Die Angst, sich mit irgendwas anzustecken, die man früher hatte. Das ist heute ganz anders. Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich diese Black Box bin, die vielleicht alle zwei, drei Jahre mal zum anonym HIV-Test geht, und dann schlottern die Knie, weil man genau weiß, dass man irgendwann mal einen Risikokontakt hatte, weil irgendwas passiert ist. Vielleicht habe ich mal einen über den Durst getrunken oder in einem Moment nicht aufgepasst oder das Kondom ist gerissen. Aber so ist das Leben halt! Und dem kann man jetzt vorbeugen. Die PrEP ist eine exzellente Maßnahme, um sich zu schützen. Bei korrekter Einnahme, sowohl wenn täglich oder auch bei Bedarf eingenommen, kann das Risiko für eine HIV-Infektion um bis zu – ich betone bis zu – fast 99% reduziert werden, laut den Studien. Es ist eine exzellente Möglichkeit, sich zu schützen. Wenn ich mich erinnere, als ich jung war und ich langsam meine ersten Erfahrungen gesammelt habe, da gab es keine PrEP, da gab es ein Kondom. Und das war’s. Und da muss man auch sagen: Die PrEP hat bei vielen dazu geführt, dass das Sexualleben wieder entspannter ausgelebt werden kann. Man weiß, dass man sich mit einer sehr effektiven Maßnahme vor HIV schützen kann. Und dann auch noch unter der Prämisse, regelmäßig auf andere STDs getestet zu werden. Man weiß Bescheid, was man hat. Man weiß, woran man ist.

Wie erfahren insbesondere junge Menschen von der PrEP?

de Leuw: Ich glaube, das läuft viel über die Dating-Plattformen. Ich denke, da geht kein Weg an der PrEP vorbei. Manche kommen zu uns und sagen, ich kriege kein Date mehr, wenn ich keine PrEP nehme, weil alle Sex ohne Kondom wollen. Ja, und natürlich auch über Freunde, an der Uni, in der Schule, in der Ausbildung oder aus privaten Freundeskreisen. Also, die wissen alles über die PrEP.

Kann: Im Checkpoint bei den STD-Tests hatte auch noch nie den Fall, dass jemand nicht wusste, worüber ich rede, wenn ich die PrEP angeboten habe.

Die regelmäßige Beratung und Untersuchung gehört zur PrEP dazu – das heißt, wenn man sie regelmäßig nimmt, muss man auch regelmäßig zum Arzt?

de Leuw: Ja. Aber auch wenn man sie bei Bedarf nimmt, muss man regelmäßig zum Arzt. Schon allein weil man ja auch andere Geschlechtskrankheiten bekommen kann. Und man braucht nicht zwangsläufig einen ungeschützten Analverkehr, um eine Geschlechtskrankheit zu bekommen. Gonorrhoe, also Tripper, und Chlamydien sind Schmierinfektionen, die können auch beim Petting übertragen werden. Und zwar in allen Körperöffnungen, egal ob man der Passive oder der Aktive ist. Vielleicht keine Hepatitis C, aber selbst das wäre möglich. Eine Syphilis kann ich ohne Probleme beim Oralverkehr bekommen. Oder die Gonorrhoe, deren perfekter Brutschrank ist der Analkanal oder der Rachen. Wenn wir Menschen testen, die keine Beschwerden haben, finden wir bei 15 bis 20% die Gonorrhoe im Rachen.

Also würden sie sowieso empfehlen, dass man sich als sexuell aktive Person einmal im Jahr komplett auf alle Geschlechtskrankheiten checken lässt?

de Leuw: Ja, ein Komplettcheck beinhaltet Hepatitis A, B und C, Syphilis, Gonokokken und Chlamydien in allen Körperöffnungen. Darüber zu sprechen fällt aber eher in den Bereich des Unangenehmen.

Kann: Aber genau deswegen begrüßen ja auch viele, dass die hier bei uns offen darüber sprechen können.

de Leuw: Bei uns machen die Patienten die Abstriche ausschließlich selbst. Das ist erprobt und es gibt dazu auch sehr gute Studiendaten. Die Patienten bekommen in der Blutabnahme den Rachenabstrich, geben Urin ab und machen dann den Abstrich an der Harnröhre selbst, genau wie den Analabstrich, und das funktioniert sehr, sehr gut. Wir sehen so viele positive anale Befunde, das funktioniert. Die selbst durchgeführte Abstrichabnahme macht es für die Patienten viel, viel angenehmer.

Zurück zur PrEP: Wie sind die Nebenwirkungen?

de Leuw: Das Häufigste, was man manchmal am Anfang hat, sind Blähbeschwerden. Das kann man aber vermeiden, indem man die PrEP mit einer Mahlzeit einnimmt. In der Regel gewöhnt man sich daran. In seltenen Fällen berichten Leute, dass sie nach körperlicher Anstrengung leichte Muskelschmerzen haben, aber das ist sehr selten. Die meisten vertragen die PrEP sehr gut. Ich würde sagen, 97% vertragen sie sehr gut.

Kann: Was allerdings regelmäßig kontrolliert werden muss, sind die Nebenwirkungen für die Niere.

de Leuw: Es gibt einige Innovationen, die derzeit in den USA schon zugelassen sind, aber wahrscheinlich nicht in Deutschland zugelassen werden. Diese Medikamente sind nierenschonender und aktuell sehr teuer. Oder die sogenannten Long-Acting Präparate: Das ist eine Injektion, die man ins Gesäß bekommt, die bietet auch einen exzellenten Schutz. Und man wäre dann vielleicht auch weniger stigmatisiert. Es gibt ja auch Leute, die nehmen PrEP ein und leben noch zu Hause bei den Eltern und sind nicht geoutet. Und wenn dann auf einmal im Kinderzimmer die Packung PrEP gefunden wird, und dann wird gegoogelt, und dann ist das Drama groß. Das darf man nicht vergessen. Aber auch für diese Long-Acting Präparate besteht aktuell keine Bestrebung, sie in Deutschland zuzulassen.

Kann: Es gibt das Medikament als HIV-Medikament. Es ist in Deutschland in dieser Variante zugelassen, aber eben leider nicht als PrEP.

Es gibt das Medikament zur Behandlung von HIV, das auch von den Krankenkassen bezahlt wird, aber es darf nicht präventiv verschrieben werden?

de Leuw: Ja, aber das sind Sachen, da können wir keine guten Auskünfte geben, da sind wir keine kompetenten Ansprechpartner.

Die Nachfrage nach der PrEP ist immens – wie äußert sich das im Praxisalltag?

Kann: Bei der Online-Terminvergabe im Checkpoint haben wir zum Beispiel Wartezeiten von bis zu drei Monaten. Wer die PrEP von der gesetzlichen Kasse verordnet bekommt, hat einen Tabletten-Vorrat von drei Monaten. Das bedeutet, man kommt schnell in eine Lücke, wo man dann entweder kein Risiko eingeht oder einfach keine PrEP hat und nicht geschützt ist. Aber wir brauchen das Arztgespräch, die erforderlichen Abstriche, die Blutuntersuchungen, die Kontrolle der Nierenwerte, das alles muss laufen.

Daher haben Sie Sich vom Infektiologikum entschlossen, zu handeln?

Kann: Genau! Wir haben den CityCheck eingerichtet, eine „Zweit-Praxis“ am Schaumainkai, also unweit dieser Praxis hier. Der CityCheck wird am 10. Januar starten und wir bieten dort zunächst an zwei Vormittagen pro Woche die PrEP-Erstberatung, Folge-Termine und natürlich auch STD-Checks an. Termine gibt es mittwochs und freitags. Man kann jetzt schon über die Online-Buchungsplattform einen Termin vereinbaren. Alle Infos gibt’s über unsere neue CityCheck-Website citycheck-frankfurt.de.

Warum bieten Sie den CityCheck nicht hier im Haus an?

Kann: Wir platzen hier aus allen Nähten! Wir machen im Infektiologikum kaum PrEP-Termine, weil wir hier sehr viele Patienten mit chronischen Krankheiten betreuen. Wir haben hier die Patienten, die damals an der PrEP-Studie teilgenommen haben. Ansonsten haben wir das PrEP-Angebot an zwei Nachmittagen im Checkpoint, der Kooperation von AIDS-Hilfe und dem Gesundheitsamt. Viele der Schwerpunktpraxen bieten auch die PrEP-Beratung an. Nicht alle, aber viele. Einige Ärzte, die die PrEP anbieten wollen, müssen vorher hospitieren, damit sie von den Krankenkassen eine Abrechnungsgenehmigung bekommen. Auch das bieten wir hier im Infektiologikum an.

de Leuw: Wir möchten hier im Infektiologikum weiterhin Menschen mit einer chronischen Erkrankung und chronischen Infektionskrankheiten eine sehr gute Betreuung anbieten. Ich finde, gerade wenn jemand eine chronische Krankheit hat, soll der hier ankommen, sich wohl fühlen, und der Arzt sollte auch Zeit haben. Das Ziel bei Menschen mit einer HIV-Infektion ist ja nicht mehr nur, unterhalb der Nachweisgrenze zu sein. Das ist bei über 95% der Fälle mit guten Medikamenten sowieso möglich. Dass Therapieziel ist, dass man eine gute gesundheitsbezogene Lebensqualität hat. Das heißt, unsere Patienten und Patientinnen haben eine normale Lebenserwartung. Wir sagen manchmal, die Lebenserwartung ist sogar höher, weil sie regelmäßig zum Arzt gehen. Aber es gibt ja auch Begleit-Erkrankungen; das heißt, wir brauchen eigentlich ein bisschen mehr Zeit. Deswegen haben wir jetzt diese zwei Stellen, um jedem Anliegen Genüge zu leisten.

Ab 10.1.2024: CityCheck Frankfurt, Schaumainkai 101 – 103 (4. OG, links), Frankfurt, Tel 069 13886925, Terminvergabe schon jetzt über citycheck-frankfurt.de

Interview: Björn Berndt