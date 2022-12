Neu: HOMOGEN

„HOMOGEN“ heißt die neue queere Partyreihe im Wiesbadener Schlachthof: „HOMOGEN bezeichnet sich selbst als Rave, weil wir musikalisch genauso vielfältig sein wollen wie sexuell“, erklärt Carsten vom Schlachthof-Team.

Auf zwei Floors gibt’s also Techno, Trance, House, Hardtechno, Acid und Eurodance. Hinter den Decks stehen Harmann, Vegasmom, Crsten, Noktur und Reyylito. Damit ist die HOMOGEN neben der Let’s go queer die zweit queere Party im Schlachthof.

„Im Gegensatz zur ‚Let’s go queer‘ wird die HOMOGEN aber nicht monatlich stattfinden, sondern einmal im Quartal“, so Carsten weiter. Also: Im Dezember nicht verpassen.