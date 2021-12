Neu in Frankfurt: Meliá Hotel

× Erweitern Fotos: Melia Frankfurt City

Im architektonisch außergewöhnlichen „One Forty West“ Tower auf dem ehemaligen Gelände des „Soziologenturms“ der Uni Frankfurt hat die spanische Hotelkette Meliá ihr erstes Haus in Frankfurt eröffnet. Mit dem öffentlichen Restaurant und der Skybar im 15. Stockwerk ist das auch für Nicht-Hotelgäste ein spannender neuer Hotspot in Town.

Das Designhotel erstreckt sich vom Erdgeschoss bis zum 23. Stock mit stolzen 431 Zimmern. Komplett in warmen Naturtönen gestaltet, mit deckenhohen Fenstern auf allen Etagen und einem durchdachten Bepflanzungskonzept bietet das Interiordesign einen reizvollen Gegensatz zum funktional-nüchternen Stil des Gebäudes; selbst die riesige Empfangshalle erscheint dadurch wie ein einladend-gemütliches Wohnzimmer.

Das Restaurant „Neu-Frankfurt“ im Erdgeschoss serviert im Innen- und Außenbereich einen vielseitigen Mittagstisch und internationale Gerichte à la Carte. Spannend wird es in der 15. Etage mit dem „Restaurant & Skybar oben by Urrechu“ samt großer Outdoor-Terrasse: Die kreative Auswahl an mediterranen Speisen kann man hier mit einem einzigartigen Skyline-Panoramablick genießen. Beide Restaurants sind auch für Nicht-Hotelgäste geöffnet – zum Beispiel zum Silvester-Dinner „Noche Vieja“.

Meliá Frankfurt City, Senckenberganlage 13, Frankfurt, www.melia.com