Neu in Frankfurt: Mister Cannabis

Mister Cannabis

Beim Namen „Mister Cannabis“ denkt man vielleicht als erstes an einen Ableger der berühmten Amsterdamer Coffeeshops. Stimmt aber nicht: Bei Mister Cannabis werden Produkte angeboten, die lediglich den Cannabis-Wirkstoff Cannabidiol (CBD) enthalten.

CBD hat einen entspannenden und beruhigenden Effekt – ohne die berauschende und abhängig machende Wirkung des Hanf-Inhaltsstoffs THC. Aus diesem Grund wird CBD von der Weltgesundheitsorganisation WHO als gesundheitlich unbedenklich eingestuft und gilt als legal. Die beruhigende Wirkung des CBD kann sich als Bestandteil von Cremes oder Salben auch entzündungshemmend und feuchtigkeitsspendend zeigen:

„Das kann zum Beispiel bei Sonnenbrand oder bei einem frischgestochenen Tattoo den Heilungsprozess fördern. Ferner können CBD haltige Produkte diverse (Haut-) Erkrankungen unterstützend behandeln. Somit sind diese Produkte eine natürliche Alternative für herkömmliche Arzneimittel“, erklären die Betreiber vom Frankfurter „Mister Cannabis“-Shop, der im Juli vergangenen Jahres auf der Berger Straße eröffnete.

Hier konzentriert man sich vorrangig auf gesundheitsfördernde Produkte sowie Pflege- und Kosmetik-Produkte für Körper, Haare und Bart sowie auf Körper- und Massage-Öle. 2018 eröffnete Deutschlands erstes Mister Cannabis-Geschäft in Hamburg. In den folgenden Jahren entstanden per Franchise-Modell weitere Mister Cannabis Läden – und nun auch in Frankfurt.

Mister Cannabis CBD Shop, Berger Str. 87, Frankfurt