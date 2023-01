Neu in Mainz: QUZ

× Erweitern Foto: Fidel Fernando, unsplash.com, gemeinfrei

Eine neue Partyreihe ist in Mainz gestartet: „QUZ“ bedeutet „Queer im KuZ“ und damit hat man die wichtigsten Facts der Reihe schon mal kapiert:

Die Party ist die queere Party in KuZ, dem Kulturzentrum Mainz, das schön öfters zum Beispiel im Rahmen der Sommerschwüle die Location für queere Partys in Mainz gewesen ist. Musikalisch spielt QUZ Pop, Rock und Gay-Classics. Die Party findet in unregelmäßigen Abständen statt – 2023 kann man sich neben dem Termin im Januar auf QUZ im April, Oktober und Dezember freuen; zum Welt-AIDS-Tag 2023 ist sogar ein zusätzlicher AIDS-Ball im Stil New Yorker Ballrooms geplant. We go!

21.1., KuZ, Dagobertstr. 20 B, Mainz, 22 Uhr, Infos auf Facebook