Neu: Liebesdienste-home mit Einrichtungs-Service

Foto: Daniel Slusarcik „Liebesdienste-home"

„Nur wer sich ändert, bleibt sich treu“ – dieses Sprichwort beschreibt den Unternehmer Goran Djukic aufs Treffendste. 2011 ist er mit seinem Concept-Store „Liebesdienste-home“ in den Frankfurter Oeder Weg gezogen, hat im Laufe der Jahre immer wieder verschiedene Shop-Ideen verwirklicht und damit die Flaniermeile Oeder Weg immer wieder aufs Neue bereichert. Neueste Idee des Liebedienste-home-Teams sind die Design Services „Liebesdienste Out of Home“: „Oft werden wir nach unserem Geschmack und unserer Meinung gefragt“, erklärt Goran Djukic. „Daher bringen wir jetzt den Liebesdienste-Look zu euch nach Hause, ins Büro oder in eure Geschäftsräume“. Das Angebot reicht vom Quick-Check im Liebesdienste Store bis hin zur kompletten Begleitung der Einrichtung vor Ort in der eigenen Wohnung. „Ob ihr nur eine kleine Inspiration braucht oder sogar jemanden, der eine fertige Lösung zaubert – wir besprechen mit euch alle Möglichkeiten für euren Wohlfühlort“, so Djukic weiter. Das bringt geänderte Öffnungszeiten für den Liebedienste-home Store: „Unser Gute-Laune-Kaufhaus hat ab sofort ausschließlich donnerstags bis samstags geöffnet“, so Djukic. „Nur wer sich ändert, bleibt sich treu – unser Leitmotiv bedeutet auch, mit dem Wandel zu gehen, neue Wege zu erkennen und sie zu wagen“, so Djukic. Und darin war er schon immer ein Meister.

Liebedienste-home, Oeder Weg 59, Frankfurt, Do + Fr 11 – 19 Uhr, Sa 10 – 18 Uhr, mehr Infos über die Design Service über www.liebesdienste-frankfurt.de