Neu: LSU Wiesbaden

LSU Wiesbaden V.l.n.r.: Matthias Block-Löwer (LSU-Landesvorsitzender), Nikolas Jacobs (Beisitzer LSU Wiesbaden), Stefan Löwer (Kreisvorsitzender), Dennis Friedrich (Mitgliederbeauftragter), Miriam Kempte (stellv. Kresivorsitzende) und Ludwig Krammer (stellv. Kreisvorsitzender)

Die Lesben und Schwulen in der Union – kurz LSU – haben in Wiesbaden ihren ersten eigenständigen Kreisverband außerhalb Berlins gegründet.

Der Kreisvorsitzende Stefan Löwer freut sich, dass „nach Jahren der kontinuierlichen Arbeit und stetig steigenden Mitgliederzahlen gelungen ist, einen Kreisverband der LSU zu gründen“. Ein entsprechender Stammtisch existierte bereits seit vielen Jahren; dessen Mitglieder zeigten ebenfalls schon lange Präsenz mit einem Infostand beim Wiesbadener CSD und sind Teilnehmer des Runden Tischs LSBT*IQ-Lebensweisen in der hessischen Landeshauptstadt. Stark machen möchte sich das Team in nächster Zeit vor allem für das geplante Queere Zentrum in Wiesbaden.

Kontakt über Stefan.Loewer@lsu-online.de