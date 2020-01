Neueröffnung – Café Utopia

× Erweitern Foto: freigut-frankfurt.com Café Utopia

Mitten in der Vorweihnachtszeit hat mitten in Frankfurt ein neues Café eröffnet, das mit seinem Namen und seiner Idee hervorragend zum Start ins neue Jahrzehnt 2020 passt: Das Café Utopia befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Goethehaus und der neuen Volksbühne, im Gebäudekomplex des Deutschen Romantik Museums, das voraussichtlich im Frühjahr 2020 eröffnet.

Mit seinen roten Barock-Samtmöbeln, den Thonetstühlen und Sichtbeton-Flächen bietet es eine gelungene Mischung aus Wiener Caféhaus, Kunst-Galerie und einem modernen Pariser Salon – ein Retro-Future Hang-out! Serviert werden Frühstück, Lunch, lokale Traditionsküche sowie Kaffee und Kuchen. Hinter dem Café Utopia steckt übrigens Thomas Klüber (Walden, Oosten, Freigut) und die Galerieflächen werden von Tyrown Vincent kuratiert; den Anfang machen Arbeiten des Malers Florian Depenthal.

Café Utopia, Große Hirschgraben 17 – 21, Frankfurt, Mo – Sa 10 – 20 Uhr,

www.utopia-frankfurt.com