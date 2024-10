Neues Theater Höchst: Queere Kabarettabende

× Erweitern Foto: Tine Acke TimFischer Tim Fischer

Absicht oder Zufall? Ende Oktober feiert das neue Theater Höchst ein verlängertes Wochenende mit Auftritten von drei queeren Kabarettist*innen.

Den Auftakt macht Tim Fischer, der seinen neuen Chansonabend „Glücklich“ vorstellt und das Publikum auf eine emotionale Achterbahnfahrt auf der Suche nach dem Glück einlädt. Mit dabei sind Lieder von klassischen Chansonniers und Dichtern wie Ludwig Hirsch, Jacques Brel oder Hans Magnus Enzensberger, aber auch von Cora Frost, Thomas Pigor oder Georgette Dee.

× Erweitern Foto: Barbara Braun / Tipi am Kanzleramt GeorgetteDee

Letztere tritt am 29. Oktober selbst im Neuen Theater Höchst auf: exzessiv wühlt sich die Dee durch das Dickicht des Lebensalltags, verweilt in Melancholie, schlängelt sich durch den Beziehungsdschungel, sucht nach dem Licht, um sich erneut in die Dunkelheit zu stürzen. Die Kunst der Dee ist, dabei stets elegant und lasziv zu bleiben.

× Erweitern Foto: Katrin Schander | www.farbeundschwarzweiss.de JoVanNelsen Grammophon-Lesung mit Jo van Nelsen

Jo van Nelsen lädt außerdem anlässlich des Gedenkens an die Novemberpogrome 1938 zu einer Sonderausgabe seiner „Grammophon-Lesungen“: „Ich küsse ihre Hand, Madame“ legt den Fokus auf jüdische Künstler*innen wie Richard Tauber oder Adele Kern, die auch eine Verbindung zu Frankfurt haben, aber auch Entertainer wie Sophie Tucker, Edith Lorand oder Joseph Schmidt werden zu hören sein. Dazu erzählt van Nelsen Spannendes aus den Künstler*innen-Biografien oder Absurdes aus der Kulturpolitik der Nazis.

25. und 26.10., Tim Fischer, 27.10. Jo van Nelsen, 29.10. Georgette Dee, Neues Theater Höchst, Emmerich-Josef-Str. 46A, Frankfurt, 20 Uhr (Jo van Nelsen 17 Uhr), www-neues-theater.de