Neufundland gibt Möbeln eine zweite Chance

Lust auf Nachhaltigkeit beim Einrichten? Da lohnt ein Besuch in Frankfurts größtem Secondhand-Warenhaus Neufundland: „Wir lieben Secondhand“, sagt das Team um Peter Heinemann. „Weil gut erhaltenen Stücke eine zweite Chance bekommen, weil Altes oft qualitativ besser ist als neue Massenware – und weil das die Ressourcen schont“. Das großzügige Ladengeschäft in Frankfurt-Griesheim bietet eine breite Auswahl an gebrauchten, funktionstüchtigen, schönen, praktischen und auch mal schrägen Möbeln, Leuchten und Deko-Gegenständen fürs Wohn- und Schlafzimmer, dazu Haushaltsgeräte, Schallplatten, CDs und vieles mehr. Beim Stöbern findet man das ein oder andere Unikat und immer wieder Stücke mit echtem Retro-Design. Und auch preislich ist Neufundland eine echte Alternative. Als Fachbetrieb für Wiederverwertung produziert Neufundland außerdem eine eigene Upcycling-Kollektion, die Ausgedientes in neue, schöne und nützliche Einzelstücke verwandelt und sie so vor dem Sperrmüll rettet.

Der nachhaltige Gedanke reicht bei Neufundland aber noch viel weiter: Der Betrieb bietet zum Beispiel qualifizierte Beschäftigung für Arbeitssuchende, die hier wieder fit für den ersten Arbeitsmarkt gemacht werden – „dabei geht es auch um Sprachförderung am Arbeitsplatz“ ergänzt Peter Heinemann. Einkaufen bei Neufundland leistet damit nicht nur einen wertvollen Beitrag für die Umwelt, sondern auch für die Menschen. Bei so viel ökologischem wie sozialem Engagement sieht sich Peter Heinemann oftmals mit Vorurteilen konfrontiert: „Wir sind kein „Sozial“-Kaufhaus“, betont er. „Bei uns können wirklich alle einkaufen“.

Neufundland, Lärchenstr. 135, Frankfurt-Griesheim, www.neufundland-frankfurt.de