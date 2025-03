Neufundland: Vintage ist nachhaltig

× Erweitern Foto: Neufundland

In Frankfurts größtem Secondhand-Warenhaus Neufundland kann man auf echte Entdeckungsreise gehen: Mit der breiten Auswahl an gebrauchten, aber immer funktionstüchtigen Waren finden sich hier nicht nur Möbel, Wohn-Accessoires, oder Haushaltsgeräte, sondern auch schönes Geschirr, Gläser, Mode und sogar Fahrräder – alles zu bezahlbaren Preisen. „Gut erhaltene Stücke bekommen bei uns immer eine zweite Chance“, erklärt Betriebsleiter Peter Heinemann. „Auch weil Altes oft qualitativ besser ist als neue Massenware“.

Derzeit stellt das Team eine komplett neue Vintage-Abteilung mit ausgewählten Artikeln aus allen Warengruppen zusammen. Der Schwerpunkt der neuen Vintage-Abteilung liegt auf besonders wertigen Secondhand-Artikeln: Das kann zum Beispiel ein ausgefallenes Geschirrset aus den 1950ern sein, aber auch aktuelle Markenbekleidung oder eine Polstergarnitur von einer Möbelmesse – „alles Markenware in Top-Zustand“, weiß Heinemann. Für Fans von Retro-Design ein echter Tipp!

In einer weiteren Abteilung finden sich gebrauchte Fahrräder: „Die stammen aus Sammlungen oder Spenden und werden in unserer hauseigenen Fahrrad-Kreativ-Werkstatt komplett gereinigt und überprüft“, erklärt Peter Heinemann. „Hier findet man im Prinzip alles, was zwei Räder hat – vom Markenrad bis zum Kinderrad, aber auch günstige Ersatzteile wie Beleuchtung, Reifenmäntel oder anderes Fahrrad-Zubehör“.

Die Werkstatt ist auch aus einem anderen Grund ein wichtiger Teil der nachhaltigen Grundidee von Neufundland: hier sind Arbeitssuchende beschäftigt, die im Rahmen ihrer Arbeitsförderungsmaßnahme wieder fit für den ersten Arbeitsmarkt gemacht werden.

Um den Spaß und den Sinn für nachhaltigen Konsum noch weiter zu fördern, bietet Neufundland seit Neuestem auch Upcycling-Workshops für die Kundschaft an. Das Angebot reicht von Faschings-Accessoires über Oster-Deko bis hin zum Upcycling von Textilien. Infos zu den Workshops gibt’s über die Website oder Instagram.

Neufundland, Lärchenstr. 135, Frankfurt-Griesheim, www.neufundland-frankfurt.de, @neufundland_frankfurt