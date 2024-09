New Generations Filmfestival

× Erweitern Foto: Iram Parveen Bilal Wakhiri

Jedes Jahr präsentiert das Frankfurter Filmfest ausgewählte Filme aus dem südasiatischen Independent Kino; mit „Wakhri – One Of A Kind“ ist auch ein Film mit queerem Kontext im Programm. Lahore, Pakistan: Die verwitwete Mutter und Lehrerin Noor versucht Spenden für eine Mädchenschule zu sammeln; sie entschließt sich, mit ihrem Anliegen in die Sozialen Netzwerke zu gehen. Inspiriert wird sie dabei von ihrem besten Freund Guchhi, der Noor in die queere Nachtclubszene einführt. Dort entwickelt die Lehrerin die Idee für ihr Online-Alter-Ego „Wakhri“. Kostümiert und mit geheimen Identitäten ausgestattet geht sie online und spricht vor der Kamera offen über ihre Ansichten zur pakistanischen Gesellschaft und die Repressionen, denen Frauen tagtäglich ausgesetzt sind. Wider Erwarten wird sie damit zu einer virtuellen Starperson. Als Wakhris wahre Identität gelüftet wird, ist Noors reales Leben plötzlich in Gefahr. Regisseurin Iram Parveen Bilal ließ sich für ihren Film von einem wahren Fall inspirieren: Die pakistanische Influencerin und feministische Aktivistin Qandeel Baloch wurde wegen ihrer in den sozialen Medien veröffentlichten Ansichten ermordet – an der Tat beteiligt waren ihre Brüder.

28.9., Orfeo’s Erben, Hamburger Allee 45, Frankfurt, 18:30 Uhr, newgenerations.de