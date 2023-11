New York Style und mehr

× Erweitern Foto: Victorinox Victorinox Live To Explore

Victorinox Live To Explore

Warum nicht was Praktisches schenken? Zum Beispiel ein gut ausgestattetes Taschenmesser als treuer Alltagsbegleiter! Die Schweizer Firma Victorinox ist bekannt für ihre hochwertigen und hochfunktionalen Messer, an denen man lange Freude hat. Das große Offiziers-Taschenmesser „Companion“ zum Beispiel hat 16 (!) Funktionen, vom klassischen Messer über Schraubendreher und Korkenzieher bis zu Zahnstocher, Schere und Nagelfeile – ein echter Allrounder! Gibt’s auch in der kleineren Version „Classic“ mit den sieben wichtigsten Funktionen oder – ganz raffiniert – als „Swiss Card Classic“, die dank ausgeklügelter Gestaltung ganze 10 Funktionen im praktisch flachen Kreditkartenformat vereint.

Foto: Victorinox Victorinox Live To Explore

Alle drei Taschenmesser gibt‘s im brandneuen „Live To Explore“-Design: New York Style in Hellgrau mit geometrisch, gelben Linien, Paris Style im puderfarbenen Floralmuster oder Sydney-Style mit knalligem Farbverlauf, jeweils mit den passenden Umhängekordeln. Gesehen bei Dotzert in Frankfurt, dem Spezialisten für jegliches Schneidwerkzeug.

Dotzert, Töngesgasse 21, Frankfurt, www.dotzert.de