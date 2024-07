News aus der TWIST: Shisha- und Drag-Specials

Seit Anfang dieses Jahres bereichert die TWIST Club-Bar die Frankfurter Szene mit regelmäßigen Bar-Abenden, Partys am Wochenende und mit immer wieder tollen Specials. Neu seit Mitte Juli ist zum Beispiel der „Hookah Dienstag“ – der Shisha-Abend in der TWIST. „In Miami oder London gibt’s bereits Shishas in LGBTIQ-Bars“, erklärt Dommy Dean vom TWIST-Team. „Um auch hier allen LGBTQ+ People Shisharauchen in einem Safer Space zu ermöglichen, gibt’s bei uns ab sofort jeden Dienstag Shishas und leckere Cocktails“.

× Erweitern Foto: overline.tv „GiselleHipps“ Giselle Hipps

Neu sind ab August auch die Mittwoch- und Donnerstagsabende: Da übernehmen die Queens Maxima Love, Robin D’Show und Giselle Hipps als Dreiergespann die Planung. Konkret bedeutet das: mittwochs gibt’s die Drag Bingo Night, für die mit jeweils eine der Queens die Bälle rollen lässt. Und donnerstags lädt Robin D’Show zur Quiz Night, zu der es jedes Mal einen tollen Hauptpreis zu gewinnen gibt. Der Eintritt zu den neuen Mittwochs- und Donnerstagsevents ist frei! Die TWIST-Programmplanungen gehen weiter: In Zukunft soll es auch Special-Ausgaben im Rahmen der Drag Bingo und Quiznight-Abende geben, zum Beispiel Spenden-Specials zu Gunsten des CSD Frankfurt oder der AHF, aber auch Drag-Contests mit einer Wildcard für den Drag Slam als Hauptgewinn. Da geht was!

TWIST, Gelbehirschstr. 10, Frankfurt, www-twist-frankfurt.de