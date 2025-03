Newsflash: CSD Frankfurt zieht ans Mainufer

× Erweitern Foto: Marion Eckstein / CSD Frankfurt e.V. „CSD_Frankfurt_01“

Lange wurde diskutiert, jetzt ist es wahr geworden:

Das Frankfurter CSD-Communityfest zieht in diesem Jahr von der Konstablerwache ans Mainufer.

„Mit einem einstimmigen Beschluss von Vorstand und dem Organisationsteam wagen wir in diesem Jahr einen neuen Schritt und planen bereits intensiv, wie unser neues Zuhause gestaltet werden soll“, heißt es dazu in einer Erklärung des Vereins.

Die CSD-Festarea liegt zwischen dem Eisernen Steg und der Untermainbrücke „hippdebach“, also auf der nördlichen Mainseite, in direkter Nachbarschaft zum Römerberg.

Die Gründe für den Umzug seien vielfältig: „Für uns letztendlich entscheidend war aber der uns nun neu zur Verfügung stehende Platz“. Am alten Standort seien die Möglichkeiten zum Platzieren von Sitzbänken, Ruhebereiche und unterschiedlichen Ständen begrenzt. Am Mainufer „versprechen wir uns mehr Freiraum, bessere Luft und ein bisschen mehr Schatten in der heißen Julisonne. Ebenso können wir nun Raum schaffen für die Realisierung weiterer Ideen, an denen es uns bekanntlich nie mangelt“, so der Verein weiter.

Nach den ersten Anfängen 1992 mit einem CSD-Straßenfest in der Klingerstraße zog der CSD 1995 auf die Konstablerwache und blieb dort – mit einer Ausnahme, als der CSD 2008 für eine Saison auf die Hauptwache, Goetheplatz und Roßmarkt zog.

17. – 20.7., CSD Frankfurt, Infos über www.csd-frankfurt.de