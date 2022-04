× Erweitern Foto: Bohl

Foto: Societäts-Verlag

Marius ist kein Jugendlicher wie alle anderen; irgendwie scheint er aus der Zeit gefallen. Er lebt in Frankfurt und beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie man Unsterblichkeit erlangen kann. Dazu kommen die ersten Schmetterlinge im Bauch, als er feststellt, dass er auf Männer steht. Unerwartet muss er dann erkennen, dass das Leben nicht bloß ein gedankliches Experiment ist, dass feste Bahnen manchmal ihre Spur und Richtung ändern und dass es selbst in der besten Familie verborgene Geheimnisse gibt, die die Sicht auf alles ändern können.

Michael Bohl ist systemischer Therapeut und Familientherapeut und hat bis vor einigen Jahren 25 Jahre lang für die AIDS-Hilfe Frankfurt AHF gearbeitet. Heute ist er in der ambulanten Erziehungshilfe tätig und hat seine Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in seinen Debütroman einfließen lassen.

8.4.,Buchhandlung Nimmerland, Kurt-Schumacher-Str. 56, Mainz, 19:30 Uhr, um Anmeldung wird gebeten, www.nimmerland-mainz.com

„Nichtmillionenstadt“von Michael Bohl ist im Societäts Verlag erschienen, www.societaets-verlag.de