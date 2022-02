Nichts geschafft? Drauf gepfiffen!

Dass die Arbeit oft nicht allzu inspirierend ist, hat Komponist*innen und Musiker*innen nie davon abgehalten, Songs übers Arbeiten zuschreiben – entweder um sich selbst zu motivieren oder aus purem Widerwillen.

Diese Songs hat das relaxte Duo Tony Riga und Floyd für ihre RadioX-Show „Mein rosarotes Liebelied“ aufgespürt: „Schon auf römischen Galeeren wurde zum Rudern rhythmisch getrommelt oder auf Plantagen gesungen; heuet sind es eher die Knöpfe im Ohr, die uns wachhalten“, heißt es in der Erklärung der beiden.

Eine Stunde mit Liebe ausgewählte Musikperlen zum Thema Arbeit und Arbeitsverweigerung – vom Workaholic bis zum Prokastinasten kommen alle zu Wort (und Gesang). Slave to the Rhythm – Work for Love!