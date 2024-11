Night Queens: Bunter Herbst

× Erweitern Foto: overline.tv JessicaWalker Jessica Waker

Keine Lust auf trübe Novembergedanken? Da hätten wir was: Die Night Queens bringen einen kräftigen Tupfer Farbe ins Herbstgrau – dafür hat Miss Jessica Walker wieder drei starke Queens auf die Moxy-Stage eingeladen: Maximal Love gehört zu den momentanen Shootingsstars der Frankfurter Show-Szene und man trifft sie überall – obwohl sie sich selbst als „alten Zirkusgaul“ bezeichnet. Keine Unbekannte ist die Kölner Queen Lana Delicious, die in Frankfurt vor allem für ihre energievollen DJ-Sets bekannt ist. Bei den Night Queens zeigt sie ihr Showtalent. Ein Paradiesvogel ist auch André Castell; mit seiner breiten Palette an Rollen und Charakteren gehört er schon fest zum Night-Queens-Inventar.

Foto: overline.tv LanaDelicious Foto: overline.tv MaximaLove Foto: overline.tv AndreCastell

Und natürlich wird auch Jessica Walker es sich nicht nehmen lassen, einige Nummern zum Besten zu geben. Wegen der großen Nachfrage finden auch im November zwei Shows statt.

22. und 23.11., Moxy Frankfurt East, Hanauer Landstr. 162, Frankfurt, 21 Uhr (Samstag: 20 Uhr), www.nightqueens.de