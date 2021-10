Night Queens Dinnershow

Mit ihrer monatlichen Dragshow bringen die „Night Queens“ bereits seit fünf Jahren ihr buntes Travestie-Potpourri auf die Bühne.

Host Jessica Walker lädt sich für jede Show drei Gastqueens ein; das bringt Spaß und Abwechslung. Am 23. Oktober gibt’s ein Special als einmalige Dinnershow im coolen Danzig am Platz am Frankfurter Ostbahnhof.