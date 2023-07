Night Queens Double-Feature: In- und Outdoor

× Erweitern Foto: overline.tv Tante Gladice

Foto: overline.tv Jessica Walker

Im Juli kann man Jessica Walkers Night Queens-Revue gleich zwei Mal besuchen:

Am 8. Juli regulär und Indoor in der Night Queens-bekannten Location Moxy Frankfurt East und am 9. Juli Outdoor auf der Bühne der Grüne Soße Festspiele auf dem Frankfurter Roßmarkt. Im Moxy hat sich Dame Walker drei Gastqueens eingeladen: die schlagfertige Giselle Hipps, Paradiesvogel André Castell und die Mainzer Glamour-Drag Gracia Gracioso.

Tags drauf geht’s mit dem kompletten Kleider-, Make-up, Heels- und Perückenschrank auf den Roßmarkt zur fulminanten Night Queens-Grüne-Soße-Show. Hier sind neben Gastgeberin Jessica Walker die brasilianische Groovequeen Kelly Heelton, der Frankfurter Kranz Tante Gladice und noch einmal Giselle Hipps zu erleben.

Foto: overline.tv

8.7., Moxy Frankfurt East, Hanauer Landstr. 162, Frankfurt, 20 Uhr, Tickets über www.nightqueens.de

9.7., Grüne Soße Festspiele, Roßmarkt, Frankfurt, 20 Uhr, Eintritt frei,www.gruene-sosse-festspiele.de