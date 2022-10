Night Queens: Maxi Moxy Double Feature

× Erweitern Foto: overline.tv Maxima Love

Die monatliche Frankfurter Drag Revue glänzt wegen der großen Nachfrage im Oktober und November jeweils mit einem Double Feature und tanzt an zwei aufeinanderfolgenden Abenden auf der Bühne des Eventbereichs des Moxy Frankfurt East.

Gastgeberin Jessica Walker hat wieder drei Queens eingeladen, die den Abend noch bunter, knalliger und amüsanter machen. Maxima Love ist in der Showszene kein Newcomer mehr – umso erfreulicher, dass sie endlich auch mal bei den Night Queens dabei sein kann. Ihre Performances kann man in zwei einfachen Worten zusammenfassen: Maximale Liebe! In dem stehen die anderen Stars des Abends Maxima in keiner Weise nach: Küsschen-Küsschen werden von Tante Gladice verteilt und Kelly Heelton bringt ganz viel brasilianische Afeição mit ins Spiel.

7. und 8.10., Moxy Frankfurt East, Hanauer Landstr. 162, Frankfurt, Fr 21 Uhr, Sa 20 Uhr, www.nightqueens.de