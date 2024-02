Night Queens: Post-Fasching

× Erweitern Foto: overline.tv MaximaLove MaximaLove

Jessica Walker präsentiert im Februar ihre Night-Queens-Revue wieder mal an zwei Terminen – zu hoch ist die Nachfrage, um sie nur mit einem Termin zu befriedigen. Neben der Queen-Mom-Of-Frankfurt Herself sind drei weitere Queens auf der Bühne: Miss Kelly Heelton, Finalistin des Drag-Race-Germany-Contests, zeigt Drag-Kunst der Extraklasse, Tante Gladice, die glamouröse, leicht adipöse Frau von Format, hat bestimmt ihren neuen Song „Ich wär‘ so gern die Nitribitt“ im Gepäck, und endlich mal wieder dabei ist Maxima Love (Foto), die – wie ihr Name vermuten lässt – ihre Show mit überbordender Liebe präsentiert.

16. und 17.3., Moxy Frankfurt East, Hanauer Landstr. 162, Frankfurt, Freitag ab 21 Uhr, Samstag ab 20 Uhr, Einlass jeweils eineinhalb Stunden vorher, VVK über www.nightqueens.de