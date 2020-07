Night Queens und DragSlam Allstars

× Erweitern Foto: J.Schmidt Jessica Walker

Am CSD Frankfurt Wochenende gibt’s Sonder-Editionen der beliebten Drag-Shows Night Queens und DragSlam.

Den Auftakt geben die Night Queens am CSD-Freitag mit einer bunten Show im Moxy Frankfurt East Hotel; nach dem großen Erfolg der Premiere in der neuen Location am 4. Juli rückt der nächste Night Queens Event also gleich nach!

Neben Gastgeberin Jessica Walker bringen hier Kelly Heelton, Tante Gladice und Miss Shangrila mit ihrer Mischung aus Travestieshow, Varieté, schrillen Kostümen und frecher Moderation die Bühne zum Vibrieren.

Foto: overline.tv Nightqueens Shangrila Foto: madisonmedia Night Queens: Tante Gladice Foto: overline.tv Nightqueens Kelly Heelton

Tags drauf, am CSD-Samstag, gibt’s auch ein Wiedersehen mit dem beliebten Dragqueen-Wettbewerb DragSlam; im Stil der Poetry-Slams bestimmen hier die Gäste mit ihren Votes die Siegerin des Abends.

Als CSD-Special gibt es eine DragSlam Allstar Event: Alle Gewinner-Queens der vergangenen Saison treten am 18. Juli gegeneinander an – man darf sich also auf eine hochkarätige Show freuen! Mit dabei sind: Luana Rose, Iris Gemini, Edina Knowles, Lele Cocoon, Robin D.Show, Eddie Cheeks und Miss Shangrila; für’s Protokoll: Letztere rückt aus der ersten Show nach, da Syreena Mars am 18. Juli verhindert ist.

Der DragSlam im Moxy Frankfurt East Hotel wird als Live-Show mit Zuschauern und als Live-Stream stattfinden. Die Moderation übernimmt wie immer Giselle Hipps, unterstützt von Jessica Walker; für die Live-Stream sind zusätzlich Cimberly Clark und Feeby Fergison am Start, die mit Interviews und ihren Kommentaren die DragSlam-Stimmung ins Wohnzimmer transportieren – denn auch die Live-Stream-Gäste dürfen vom Voting teilnehmen!

× Erweitern Foto: madisonmedia.de Giselle Giselle Hipps

Bitte beachten: Tickets für die Night Queens und den DragSlam gibt es nur im VVK – wegen der begrenzten Sitzplätze sollte man sich also beeilen! Auch für den DragSlam-Live-Stream muss man Tickets im VVK erwerben – alle Infos gibt’s über die Night-Queens-Website!