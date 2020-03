Noch mehr Wäynsinn

× Erweitern Foto: Anja Rattchen Waeynsinn

Wegen des unglaublich großen Erfolgs der Vinyl-LP-Releaseparty „Wäynsinn“ im vergangenen November kommt Horst Blue im März erneut für ein wäynsinns Gastspiel nach Frankfurt. „Bei Herrn Blue ist der Übergang zwischen Glamour und Glibber fließend“ – so beschreibt Dr. Ruslana Krupp treffend ihren Showkollegen, und bei so viel Charme darf die unterkühlte ukrainische Quotenphysikern auch in der Wäynsinns-Show nicht fehlen.

Für den musikalischen wie komödiantischen Rahmen sorgen außerdem die Jazz-Comedy-Queen Birgit Breuer und das Schmiere Urgestein Gaby Meyer. Ein Programm zwischen abgedrehter Musik-Comedy und gepflegter Abendunterhaltung, „das wird kräss und krazy“, frohlockt Horst Blue.

14.3., Die Schmiere, Seckbächer Gasse 4 (im Karmeliterkloster), Frankfurt, 20 Uhr, www.die-schmiere.de