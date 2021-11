Stuttgart: NOIR – Nächte der 20er Jahre

× Erweitern Foto: Alexandra Klein

Die fulminante Varieté-Revue „Noir“ entführt mit viel Glamour, Pomp und lässigem Augenzwinkern in die Zeit der 1920er Jahre.

Freizügigkeit, Offenheit und Vielschichtigkeit waren die Regel im damaligen Nachtleben, und genau diesen Spirit bringt die zweieinhalbstündige Show mit einer Reihe von Ausnahmeartisten und -Künstlern auf die Bühne.

× Erweitern Foto: Alexandra Klein

Foto: Veronika Marx

Zum Beispiel die verliebten Matrosen Ben und Jonathan, die als Duo The Little Finch gewagt über den Köpfen der Zuschauer an einem schwebenden Anker balancieren. Oder Fanny di Favola, die mit ihrem burlesquen Schönheitstanz verführt. Oder der kühne Akrobat Kai Hou, der mit waghalsigen Saltos und Sprüngen die Gravitation zu überwinden weiß.

Kess ist das Revue-Ballett der Bevans-Girls, genau wie die Conference der Grande Dame Kristina Kruttke. Leidenschaftlich, kokett und atemberaubend – ein verführerischer Showabend!

Noch bis 27.2.2022, Friedrichsbau Varieté, Siemensstr. 15, Stuttgart, Spieltage im Dezember: Mi – Sa, 20 Uhr, So 18 Uhr, www.friedrichsbau.de

Wir verlosen zwei Tickets für die Revue