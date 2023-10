Uma Noite de Fado

× Erweitern Foto: bjö

Sänger und Entertainer Tony Riga hat den Fado für sich entdeckt: Traditionelle portugiesische Lieder, die von Sehnsucht, Traurigkeit und vom Leben der Menschen in Portugal erzählen.

Fado ist Sinnbild für die portugiesische „Saudade“, etwas, was wir als „Weltschmerz“ oder „Wehmut“ bezeichnen würden. Aber Fado und Saudade verlangen nicht nach Aufmunterung, Mitleid oder Hilfe, sondern werden in all ihrer traurigen Schönheit als Teil des gemeinsamen Lebens in Bescheidenheit empfunden.

So viel zur Theorie. In der Praxis sind Fados einfach wunderschöne Lieder – „und dass es dabei auch heitere Stücke gibt, wird oft übersehen“, sagt Tony Riga. Ein Abend mit klassischen Fados und Gedanken zur portugiesischen Saudade. Tony Riga wird vom Frankfurter Musiker Matthias Baumgardt an der Gitarre begleitet. Fürs Rundum-Wohlgefühl serviert die Küche der Alten Liebe dazu Petiscos – leckere portugiesische Häppchen.

10.10., Alte Liebe, Darmstädter Landstr. 23, Frankfurt, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), www.facebook.com/tonyrigaworld/