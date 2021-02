Nominiert: Queer Festival Heidelberg

Immer weiter vorwärts gehen: Das Team des Queer Festival Heidelberg arbeitet schon jetzt an Ideen für das Programm 2021, das traditionell im Mai steigt.

Auch wenn alles noch vage ist, werden neben verschiedenen Nachholterminen aus dem vergangenen Jahr auch schon neue Einzelveranstaltungen geplant, so Dominik vom Team. Auf jeden Fall wird es wieder eine Plakataktion geben sowie ein großes Programm zum IDAHOBIT am 17. Mai.

Das Projekt Impact of Diversity arbeitet zusammen mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und möchte mit seinen Veranstaltungen zum Thema Diversity einen kontinuierlichen Austausch zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft schaffen. Hinter Impact of Diversity steckt Barbara Lutz, die bereits seit Jahren mit dem Projekt „Frauen-Karriere-Index“ (FKi) mit Unternehmen zu Themen wie Diversity und Gender Diversity im Kontakt steht und die Chancen eines entsprechenden Diversity-Managements kommuniziert.

Als Hauptsponsor steht der Hautpflegekonzern Beiersdorf neben einer Reihe weiterer Unternehmen hinter Impact of Diversity.

Der „Impact of Diversity“-Award soll Diversity-Maßnahmen und Persönlichkeiten in verschiedenen Kategorien wie Gender-, Age- oder Social-Inclusion, auszeichnen. In der Kategorie „Contribution to LGBTQ+“ ist auch das Queer Festival Heidelberg nominiert.