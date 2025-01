Offener Stammtisch CSD Frankfurt

Das Orga-Team des CSD Frankfurt lädt einmal monatlich zum offenen Stammtisch – ein Termin, an dem Interessierte das CSD-Team kennenlernen können, Ideen und Vorschläge einbringen und vielleicht sogar selbst Teil des Teams werden können – der offene Stammtisch ist das ganz flexibel.

Die Stammtisch-Treffen finden jeweils in einer anderen Location statt; am 22. Januar zum Beispiel im Switchboard. Man erkennt das Team am CSD-Wimpel auf dem Tisch. Der nächste CSD Frankfurt findet statt vom 17. bis 20. Juli 2025.

22.1., offener CSD-Stammtisch, Switchboard, 19 Uhr, www.instagram.com/csdfrankfurt/