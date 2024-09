Olle Kamellen!

× Erweitern Foto: Charpontier „ClementineCharpontier“

Die SWITCH-Kultur freut sich zum wiederholten Mal auf einen ganz besonderen Gast: Clementine Charpontier – die dezente Diva, die dank ihrer Stimme voller Kraft und Sehnsucht in jedem Herzen und in jeder Seele Spuren von Glück hinterlässt. Sie singt sich in jedes Ohr, denn sie hat an vielen Musikrichtungen Spaß: ob Musical, Jazz, Disco, Latin oder eben der deutsche Schlager der 20er-Jahre, um den es sich an diesem Abend drehen soll. Ihr Esprit steckt an, dabei sieht sie sich nicht einmal als Drag, dazu ist sie zu zurückhaltend, sondern eher als ältere, singende Bühnendiva, die mir ihren eigens geschriebenen poetischen Kreationen das Programme abrundet. Um dem allen noch die Krone aufzusetzen, treffen wir zu diesem Anlass auch auf Lady Amanda Kayne als besonderen Gaststar. Und hessenESSEN gibt es natürlich auch wieder.

14.9., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 20 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt