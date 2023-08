On Tour mit VOLLESROHR

× Erweitern Foto: VOLLESROHR

Der Freundeskreis schwuler Motorradfahrer Frankfurt ist seit April dieses Jahres als Verein organisiert. An der Idee der Gruppe hat das nichts verändert: VOLLESROHR ist weiterhin der Treff für schwule Motorradfahrer im Rhein-Main-Gebiet – egal ob man Vereinsmitglied ist oder nicht.

Neben den monatlichen Stammtischtreffen sind Höhepunkte im VOLLESROHR-Kalender natürlich die gemeinsamen Tages-, Wochenend- und Urlaubstouren.

Im Juni lud VOLLESROHR zum fünftägigen Motorradurlaub in den Rheingau. Ausgangspunkt war das Waldhotel Geisenheim, von dem aus man zu drei unterschiedlichen Tagestouren aufbrach: Durch den Soonwald und Hunsrück an die Mosel und durch das westliche Mittelrheintal, an und über die Lahn sowie entlang der Nahe und dem Glan durch das Nordpfälzer Bergland, das Hügelland Rheinhessens und die Rheinhessische Schweiz – zusammen ergaben die drei Touren eine Gesamtstrecke von 786 Kilometern.

Bei der Planung erweis sich die langjährige Touren-Erfahrung im Verein als besonders nützlich:

„Schließlich haben wir ja schon mehr als 300 Tagestouren veranstaltet und kennen die besten Strecken und Gasthäuser rund um Frankfurt in einem Radius von 160 Kilometern“, meint Andi gegenüber dem GAB Magazin.

Foto: VOLLESROHR

Im Juni waren Mitglieder befreundeter Clubs aus Hamburg, Hannover, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, München und aus der Schweiz mit eingebunden, so dass die insgesamt 64 Teilnehmer in neun kleinen Gruppen in drei Geschwindigkeitsklassen starten konnten. „Das ist bei VOLLESROHR eine bewährte Praxis, denn so hatten alle Spaß, keiner wird überfordert und keiner langweilt sich auf dem Motorrad“, erklärt Andi. Neben den Tagestouren wurden auch Ausflüge zu den touristischen Highlights der Region angeboten: Zur Burg Elz, zur Loreley, zum Niederwald Denkmal und ins Kloster Eibingen. Abends traf sich die gesamte Gruppe zum gemeinsamen Abendessen im Waldhotel und ließ den Tour-Tag stimmungsvoll auf der Terrasse ausklingen – am Ende gab’s für die Tourguides den wohlverdienten Applaus.

× Erweitern Foto: VOLLESROHR

Interessiert? Das nächste Stammtischtreffen findet am 5. September ab 19 Uhr im Switchboard statt.

www.vollesrohr.de