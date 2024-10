Open Books – Das Lesefest

× Erweitern Foto: SHVETS production, pexels.com OpenBooks

Seit 2009 veranstaltet das Kulturamt der Stadt Frankfurt im Rahmen der jährlichen Buchmesse das Lesefest „Open Books“. Das Festival stellt Neuerscheinungen bekannter Autor*innen und Newcomern aus allen Sparten deutschsprachiger Belletristik, aber auch internationaler Literatur, Sachbücher, Lyrik und Graphic Novels vor – über 100 Lesungen an unterschiedlichen Orten der Stadt.

Hier unsere Tipps:

Zum Opening am Dienstag, den 15. Oktober auf dem Blauen Sofa in der Deutschen Nationalbibliothek wird der oder die Träger*in des Deutschen Buchpreises eingeladen sein; auf der Shortlist für den Preis stehen Martina Hefter („Hey guten Morgen, wie geht es dir?“), Maren Kames („Hasenprosa“), Markus Thielemann („Von Norden rollt ein Donner“), Iris Wolff („Lichtungen“), Clemens Meyer („Die Projektoren“) und Ronya Othmann („Vierundsiebzig“). Der oder die Gewinner*in werden am Abend des 14. Oktober bekannt gegeben.

Dazu kommen die Autor*innen Anna Katharina Hahn, der mit „Der Chor“ ein aktuelles Gesellschaftsportrait am Beispiel eines Frauenchors gelingt. Auch Christoph Peters setzt sich in „Innerstädtischer Tod“ mit aktuellen Gesellschaftsproblemen auseinander. Am Beispiel von Brüchen und politischer Radikalisierung innerhalb einer Familie entstand eine bissige Metapher auf den Zustand der Gesellschaft. Ebenfalls dabei: Harald Meller und Kai Michel, die „Die Evolution der Gewalt“ zu erklären versuchen, warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen.

Foto: Lior Neumeister HengamehYaghoobifarah Foto: Lukas Fuchs ResSigusch

Queere Themen sind auch dabei:

Am 19. Oktober stellt Hengameh Yaghoobifarah den neuen Roman „Schwindel“ vor; eine intensive wie humorvoll geschriebene Studie queeren Begehrens am Beispiel eines Beziehungsgeflechts dreier Personen, die alle um die Aufmerksamkeit einer vierten Person ringen; fluide, echt und witzig.

Res Sigusch liest im Rahmen von „Debüts im Römer“ in den Römerhallen am 18. Oktober aus ihrem neuen Roman „Wesentliche Bedürfnisse“; hier geht es um die immerwährende Frage nach dem Sinn des Lebens und der Suche nach Glück; Protagonist ist der Kunstprofessor Benjamin Leiser, der seine Midlife-Krise mit Kreativität meistert, um seine Ideale und Wünsche von vor 30 Jahren doch noch erfüllen zu können – Scheitern gehört dazu!

Bis auf den Eröffnungsevent am Dienstag ist der Eintritt zu allen Lesungen frei.

15. – 19.10., das komplette Programm gibt’s über www.openbooks-frankfurt.de