Open Dykes* in Heidelberg

× Erweitern Foto: Anna Shvets, pexels.com, gemeinfrei Open Dykes

Mit einer Reihe von Veranstaltungen möchte das Queere Netzwerk Heidelberg auch in Coronazeiten für lesbische und queere Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit sorgen.

Einer der ersten Höhepunkt der Aktionswochen ist die „Dykes* on Bikes“-Fahrrad-Demo, die am 1. August, die um 16:30 Uhr ab dem Universitätsplatz startet. Die Fahrrad-Demo ist eine Alternative zum jährlichen Dyke* March und findet natürlich unter Einhaltung der momentanen Abstands- und Hygieneregeln statt.

Im weiteren Verlauf der Aktionswochen wird es am 3. August einen Film- und Diskussionsabend rund um die US-amerikanische Dichterin Emily Dickinson geben.

Madeleine Olneks Film „Wild Nights With Emily“ portraitiert Amerikas populärste Dichterin des 19. Jahrhunderts, deren Homosexualität jahrzehntelang unterschlagen wurde – sogar ihre Gedichte wurden zu diesem Zweck manipuliert. Olnek setzt Dickinsons leidenschaftliche Affäre mit der Autorin Susan Gilbert in den Fokus – und das mit viel Situationskomik!

Die Filmvorführung wird von einem Vortrag mit Prof. Dr. Karen Nolte zur Bedeutung von Emily Dickinson für die Lesbenbewegung und einer Diskussionsrunde begleitet. Der Eintritt zur Veranstaltung im Heidelberger Filmkunstkino Gloria & Gloriette ist frei, wegen der begrenzten Plätze ist eine Voranmeldung über lsbttiq@heidelberg.de erforderlich.

× Erweitern Wild Nights With Emily

Ein weiterer offener Diskussionsabend findet am 6. August im Karlstorbahnhof statt; hier wird explizit die Sichtbarkeit beziehungsweise die Unsichtbarkeit und lesbischen und queeren Leben thematisiert; verschiedene Frauen* stellen ihre Lebensrealitäten vor uns sprechen über Wünsche und Bedürfnisse. Auch für diese Veranstaltung gilt eine vorherige Anmeldung über lsbttiq@heidelberg.de.

Den Abschluss der Open Dykes*-Wochen bildet das Konzert mit Lia Şahin am 7. August im Karlstorbahnhof; Lia Şahins Herz schlägt für den Hip Hop – und bezeichnet sich gerne als „bunten Fleck“ in der Hip Hop-Landschaft. Liegt das an ihren roten Löwenmähne, ihrer Trans*-Biografie oder ihren authentischen Texten der Hamburger Künstlerin und Aktivistin? Sie baut Brücken und hilft damit, die ein oder andere Barriere im Kopf abzubauen. Ihre Show wird umrahmt von Performances der lokalen Drag- und Dragking-Stars Gordon Bleuend Phallamir sowie dem Set des des DJ-Killektivs Zena. Auch hier ist der Eintritt frei, eine Voranmeldung über lsbttiq@heidelberg.de allerdings erforderlich.

× Erweitern Lia Sahin

22.7. – 7.8., Open Dykes* Festival, mehr Infos zu den Veranstaltungen über www.queeres-netzwerk-hd.de