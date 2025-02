× Erweitern Foto: Sitara Thalia Ambrosio

Das Kulturzentrum in der Schmidtstraße 12 lädt am 9. Februar zu einem Tag der offenen Tür – alle ansässigen Betriebe präsentieren Specials und Mitmachaktionen.

Mit dabei sind die Konzert-Location DAS BETT, das Frankfurt LAB, die Freie Kunstakademie Frankfurt, die HfMDK, ID_Frankfurt, die Pizzeria Nadine, Source Kitchen und viele mehr.

Natürlich auch die DFDC, deren Probebühne und Verwaltung im Gebäudekomplex beheimatet ist.

Viele Ensemblemitglieder arbeiten neben dem Programm mit der Company an eigenen tänzerischen und choreografischen Projekten; in fünf etwa halbstündigen Tanz-Programmen stellen die Tänzer*innen ihre Arbeiten und Work-In-Progress-Skizzen vor.

Zusätzlich gibt es einen Community Dance Workshop, in dem Workshopleiter Manuel Gaubatz in einem einstündigen Schnupperkurs Einblicke in die improvisatorische Arbeit von Company-Leiter Ioannis Mandafounis vermittelt; es gibt verschiedene Übungen, um sich auszuprobieren und eine neue Bewegungssprache zu erforschen.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen der Open KOMM!unikationsfabrik ist frei.

9.2., Kommunikationsfabrik, Schmidtstr. 12, Frankfurt, 14 – 18 Uhr, www.kommunikationsfabrik.info, www.dfdc.de