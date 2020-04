× Erweitern Foto: Barbara Aumüller Xerxes_OperFrankfurt Gaëlle Arquez als Xerxes

Die Oper Frankfurt setzt auf ihrer Website „Oper Zuhause“ die Reihe mit Online-Screenings fort.

Los geht’s am 18.4. mit einer Aufzeichnung von Händels „Xerxes“, die zu den beliebtesten Opern des barocken Komponisten gehört.

Wie so oft dreht sich hier alles in einem verrückten Liebeskarussell: Romilda ist der heiße Schwarm von Arsamene. Dessen Bruder Xerxes hat allerdings auch ein Auge auf die Schöne geworfen. Um sich seines Konkurrenten zu entledigen, verbannt König Xerxes seinen Bruder von königlichen Hof, um anschließend um Romilda zu werben – allerdings erfolglos. Dafür treiben Xerxes Anwandlungen seine Verlobte Amastre in tiefe Verzweiflung und sie versucht ihrerseits Intrigen zu spinnen.

Foto: Barbara Aumüller Xerxes_OperFrankfurt Elizabeth Sutphen als Romilda (sitzend) und Gaëlle Arquez als Xerxes

Auch Romildas Schwester Atalanta mischt mit, denn sie ist stark an Xerxes interessiert; sie stellt ihr Intrigenspiel geschickter an. Weitere Rollen spielen General Ariodate, der Vater von Romilda und Atalanta, der von Xerxes instrumentalisiert wird, sowie Arsamenes Diener Elviro.

Da Lügen kurze Beine haben, kommt am Schluss alles ans Licht und die wahren Liebenden finden letztendlich zusammen. Was ein Glück!

Die gezeigte Produktion von Regisseur Tilmann Köhler feierte 2017 an der Oper Frankfurt Premiere, es singen Gaëlle Arquez in der Titelpartie sowie Lawrence Zazzo als Arsamene, Elizabeth Sutphen als Romilda, Louise Alder als Atalanta und Tanja Ariane Baumgartner in der Rolle der Amastre, es dirigiert Constantinos Carydis.

Die Aufzeichnung ist vom 18.4. um 20:30 Uhr bis 20.4. um 20:30 Uhr auf Oper Frankfurt Zuhause zu sehen.

Liviu Holender

Eine weitere Online-Aktion ist das Wohnzimmerkonzert mit dem jungen österreichischen Bariton Liviu Holender, der am Dienstag, dem 21.4. um 20:30 Uhr live aus seiner Wiener Wohnung auf dem Facebook-Kanal der Oper Frankfurt sendet. Mit tatkräftiger Unterstützung seiner Familie gibt’s hier bekannte und unbekannte Melodien aus den Genres Lied, Oper und Musical. Das Konzert in anschließend auch auf der Website der Oper, auf YouTube und Instagram zu sehen.

21.4., Oper Frankfurt bei Facebook, 20:30 Uhr

Foto: Stefano Corso Lucia Ronchetti Lucia Ronchetti

Inferno

Am Donnerstag, dem 23.4., gibt es einen Talk zur Oper „Inferno“. Die Koproduktion von Oper Frankfurt und Schauspiel Frankfurt sollte ursprünglich am 18.4. Premiere feiern; der Entstehungsprozess wurde am 10.3. unterbrochen, als neuer Premierentermin ist Juni 2021 anvisiert. Die Komponistin Lucia Ronchetti, der Dirigent Tito Ceccherini sowie die beiden Dramaturginnen Konrad Kuhn aus der Oper und Ursula Thinnes vom Schauspiel geben Auskunft über den Stand der Produktion.

23.4., www.oper-frankfurt.de/de/oper-frankfurt-zuhause/, 20:30 Uhr