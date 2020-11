Meisterhaft: Optiker Carl Müller

× Erweitern Foto: StockSnap, pixabay.com, gemeinfrei Optiker Carl Müller

Ein Unternehmen mit Tradition: Bereits im Jahr 1900 legte Optiker Carl Müller den Grundstein für das heutige Augenoptiker-Unternehmen, das damals noch in Mainz beheimatet war.

Das dreistöckige Ladengeschäft im Frankfurter Steinweg gilt inzwischen als eines der führenden Fachgeschäfte in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet; es wird als Familienbetrieb inzwischen in der vierten Generation von den Geschwistern Daniela und Patricia Kupferschmidt geführt.

Mit fachgerechter Beratung durch ein qualifiziertes Team aus Augenoptikern, Augenoptikmeistern, Optometristen und Kontaktlinsenspezialisten findet man hier alles was zum guten Sehen gehört: Brillen und Sonnenbrillen von internationalen Modelabels und renommierten Optiker-Manufakturen, eine große Kontaktlinsenabteilung – auch für Spezialkontaktlinsen – sowie eine breite Auswahl an vergrößernden Sehhilfen. Sogar Fern- und Operngläser stehen im Angebot. Großen Wert wird auch auf den Service am Kunden gelegt: Zum Beispiel mit dem „Rundum-Sorglos-Paket“ für Kontaktlinsenträger, das unter anderem die pünktliche Lieferung der Tages- oder Monatslinsen nach Hause beinhaltet, oder den kostenlosen Ersatz bei Bruch oder Verlust, sowie die Möglichkeit, alle sechs Monate einen kostenlosen Augen- und Kontaktlinsencheck vorzunehmen.

Denn auch die präventive Augengesundheit steht bei Optiker Carl Müller im Fokus: In der optometrischen Abteilung werden nicht nur Sehschärfe und Dioptrienzahlen festgestellt, sondern zum Beispiel auch regelmäßige Screeningtests angeboten. Klarer Fall: Beim Optiker Carl Müller wird gutes Sehen ganzheitlich betrachtet!

Optiker Carl Müller, Steinweg 12, Frankfurt, www.optikercarlmueller.com