Orchideenfest im Palmengarten

Sie hat eine der auffälligsten Blüten der Pflanzenwelt und Orchideen kommen auf der ganzen Welt vor: Grund genug für den Palmengarten, der Orchidee eine Sonderausstellung zu widmen.In prächtigen Farben und Mustern recken sich die Blütenblätter der Orchidee fast schon obszön der Welt entgegen. Vielleicht macht genau das den Reiz dieser Pflanze aus. Und die Orchidee ist in der Tat eine raffinierte Verführungskünstlerin, um Insekten anzulocken. „Die meisten Orchideen sind an ganz bestimmte Bestäuber angepasst, die sie mit Nektar oder verführerischen Düften anlocken“, erklärt Palmengarten-Direktorin Katja Heubach. „An Orchideen lässt sich großartig das Zusammenspiel zwischen Blüten und Bestäubern zeigen“. Welche Tricks und sogar Täuschungsmanöver die Orchidee nutzt, zeigt die Ausstellung im Palmengarten.Natürlich gibt es vor allem aber jede Menge außergewöhnlicher Arten zu sehen – von seltenen tropischen Arten bis zur fast schon unscheinbaren Orchidee vor unserer Haustür. Dazu gibt’s Tipps zur Orchideenpflege zu Hause und Orchideenbilder von Elisabeth Schulz. Die Künstlerin lebte Ende des 19. Jahrhunderts, eine Zeit, in der wohlhabende Pflanzensammler*innen in ein regelrechtes Orchideenfieber verfielen. Auch der Palmengarten begann vor 152 Jahren unter anderem mit einer beachtlichen Orchideensammlung. Im umfangreichen Veranstaltungsprogramm der Ausstellung gibt es mehrere Termine, an denen man Einblicke in die nicht-öffentliche Orchideen-Gärtnerei des Palmengartens bekommt.Die Vielfalt der Pflanzenfamilie der Orchideen ist immens, allerdings sieht man heute vornehmlich die leicht zu vermehrenden Arten wie Phalaenopis oder Dendrobium in heimischen Fenstern stehen. Und obwohl Orchideen auf der ganzen Welt – ausgenommen der Antarktis – vorkommen, schrumpfen ihre natürlichen Lebensräume zusehends. Viele Orchideen sind heute vorm Aussterben bedroht. Auch darauf fokussiert sich die Ausstellung im Palmengarten.

Noch bis 28.1., Palmengarten, Siesmayerstr. 63, Frankfurt, täglich geöffnet, www.palmengarten.de