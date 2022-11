Oriental Affair

× Erweitern Foto: Lélé Cocoon

Die „1001 Gay Oriental Night“, die monatliche Party für Orient-Sounds, Türk-Pop, Balkan-Beats gemischt mit R’n’B, Pop, House und westlicher Chartmusik, wird im November von DJ Sezer Çalğar und DJane Mo gestaltet.

Als Special Guest hat sich Lélé Cocoon angekündigt. Die Queen mit einem Faible für experimentierfreudige selbstgemachte Outfits, deren Inspirationen von überall kommen können. Das heißt eingearbeitet wird alles: von der Gummiente über Videospielcharaktere bis zu Ornamenten, Wollstoffen oder Papier. Hands up in the air und die Hüften locker gemacht!

12.11. Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.1001orientalnight.de